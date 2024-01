I primi nomi del Red Valley 2024 a Olbia, un rebus per scoprirli in anticipo

Arrivano i primi nomi del Red Valley 2024, un rebus per chi ha fretta

A Olbia una conferenza stampa per presentare i primi nomi del Red Valley Festival 2024, ma c’è un rebus per scoprirli prima. Sulle pagine social della manifestazione che resterà ancora in Gallura imperversa un gioco lanciato dagli organizzatori. “Ogni rebus risolto rivela il nome di un artista presente al RVF24 🔥

Sei pronto a scoprire i primi 13?”. Che poi, come chiarito su Threads (il social simil-Twitter/X lanciato da Instagram), in realtà sono 14. Immediata la corsa del pubblico per scoprire che nomi si celino dietro quei colorati emoji.

Martedì 16 gennaio 2024 verranno svelati i primi nomi della line up di questa terza edizione del Red Valley a Olbia. Le novità saranno annunciate durante una conferenza stampa a cui parteciperanno il sindaco, Settimo Nizzi, l’assessore ai Grandi eventi, Marco Balata, e il patron del festival, Luca Usai. Da mezzogiorno in poi tutti questi primi nomi saranno divulgati sui canali social della manifestazione che andrà avanti dal 14 al 17 agosto.

