Tutti pazzi per Salmo, il concerto di Cagliari trasloca dal Poetto alla Fiera

Serve più spazio: il concerto di Salmo a Cagliari sarà alla Fiera

Tutti pazzi per Salmo: il concerto in programma sabato primo luglio a Cagliari non sarà al Poetto ma viene spostato alla Fiera. A causa dell’elevato numero di richieste e al fine di poter accogliere più partecipanti al concerto. Gli organizzatori di bEvents comunicano che lo show originariamente previsto alla Cagliari Beach Arena del Poetto, viene spostato in viale Diaz.

Mancano ormai venti giorni a uno degli appuntamenti di musica dal vivo più caldi dell’estate cagliaritana: sabato 1 luglio è atteso il concerto Salmo, evento inserito all’interno della rassegna Cagliari Summer Festival.

Il concerto alla Fiera

A causa dell’elevato numero di richieste e al fine di poter accogliere più partecipanti al concerto, gli organizzatori comunicano che lo spettacolo di Salmo, originariamente previsto alla Cagliari Beach Arena del Lungomare Poetto, viene spostato alla Fiera. Il concerto del rapper olbiese si svolgerà nell’area concerti all’aperto allestita all’esterno del padiglione E della Fiera, mentre l’ingresso dei partecipanti avverrà esclusivamente dalla piazza Marco Polo, dove è presente anche l’ampia area parcheggi con sosta gratuita. La Fiera di Cagliari è inoltre raggiungibile anche con i mezzi pubblici Ctm (linee autobus PF e PQ) e comodamente a piedi anche dal centro città e dai quartieri limitrofi.

Live e dj set

La data dell’evento resta invariata, così come gli orari di svolgimento: i cancelli apriranno alle ore 18:00, mentre il concerto inizierà alle ore 21:30, quando Salmo e la sua band Le Carie saliranno sul palco per inaugurare il primo appuntamento di spettacoli dal vivo del Cagliari Summer Festival. Presentando uno show che ha già ottenuto il tutto esaurito in quasi tutte le tappe italiane del tour. La fine dell’evento è prevista poi per mezzanotte, dove l’artista dei record chiuderà lo spettacolo con un DJ set d’autore.

Tutti i biglietti acquistati in precedenza per partecipare al concerto di Salmo (sia in formato elettronico, sia su carta stampata) restano validi per accedere allo spettacolo nella nuova venue della Fiera. Ogni acquirente riceverà anche un e-mail di conferma da parte di TicketSms o TicketOne all’indirizzo inserito al momento dell’acquisto. Durante le procedure di controllo degli accessi, come da normativa vigente, ogni partecipante dovrà mostrare il proprio regolare biglietto accompagnato da un documento d’identità in corso di validità, per permettere al personale autorizzato di procedere con la verifica della corrispondenza di nominalità.

Restano ancora pochissimi biglietti in vendita per partecipare al concerto di Salmo: per chi non ne fosse ancora in possesso, i titoli d’accesso si possono acquistare online fino a esaurimento disponibilità sul sito ufficiale del Cagliari Summer Festival, su TicketSms e su TicketOne, oltre ai punti vendita autorizzati del circuito TicketOne.

Per maggiori informazioni su oggetti vietati all’interno dell’area evento, cambio nominativo dei biglietti, richiesta accrediti stampa, accesso per le persone diversamente abili e quant’altro, si prega di consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale www.cagliarisummerfestival.com/faq.

