In mostra a Olbia le foto di Silvano Marcias

Alla Società dello Stucco di Olbia arriva il bianco e nero di Silvano Marcias: venerdì l’inaugurazione della sua mostra “Spiagge“. Il suo reportage in bianco e nero di grande suggestione è la terza mostra di quest’anno, dopo “Turris” di Marcello Dongu e “Orotelli 16/01/2023” di Marco Navone. Le forto sareanno in via cavoiur, 43.

“A Silvano Marcias piace il bianco e nero. Quello bello, contrastato, che amo moltissimo e mi faceva molto arrabbiare quando pretendevo di ottenerlo, ai tempi della pellicola, dai miei amici amanti del grigio – spiega il curatore, Marco Navone -. La sua fotografia è secca, diretta, senza fronzoli, piena di poesia. Avevo già avuto modo di apprezzare i suoi lavori quando scelsi un suo reportage, quello sul circo, per l’edizione 2019 del festival della fotografia”.

“Il soggetto di questo reportage sono le Spiagge, luogo magico e trasformista per eccellenza, soprattutto dalle nostre parti. D’inverno e durante la pandemia, le grandi distese di sabbia lambite dal mare hanno assunto il loro aspetto originario, selvaggio, deserto, incantato. Con l’estate e soprattutto con la rinnovata voglia di uscire della popolazione i nostri litorali sono ritornati a vivere, a popolarsi, a palpitare di vita”.

“La sua abilità sta nel vestire di contenuti profondi un tema di per se banale come i litorali estivi, lo fa con il suo stile immediatamente riconoscibile – conclude Navone -. E ci lascia una malinconica voglia di mare assolato che solo una fotografia di alto profilo sa trasmettere.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui