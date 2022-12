A Tempio arriva “L’elisir d’amore” di Donizetti

L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti arriva al Teatro del Carmine di Tempio Pausania per la rassegna “Un’Isola di Musica 2022”. Lunedì 12 dicembre alle 20.30 e martedì 13 dicembre alle 10.30 (per le scuole) al Teatro del Carmine vanno in scena due appuntamenti. La rassegna del Teatro Lirico di Cagliari nei centri della Sardegna propone L’elisir d’amore. Melodramma giocoso in due atti, su libretto di Felice Romani, tratto dalla commedia Le philtre di Eugène Scribe e musica di Gaetano Donizetti (Bergamo, 1797-1848).

Si tratta di un nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari. Si avvale della regia e dei costumi di Marco Nateri (Cagliari, 1962). Artista versatile, fra i suoi tanti lavori, spiccano i costumi per I Shardana, 2013; Turandot, 2014). Le scene sono di Sabrina Cuccu, le luci sono firmate da Andrea Ledda e, in qualità di assistente alla regia, collabora anche Luigia Frattaroli.

Una versione semplice, colorata, adatta a tutti della celebre storia d’amore fra Adina e Nemorino sulle popolari note di Donizetti. Viene raccontata, anche attraverso le illustrazioni di un fantastico libro pop-up, con l’esaltazione dell’amore puro e naturale, come quello dei bambini. Evidenziato dall’uso scenico di affascinanti giocattoli d’epoca del secolo scorso.

L’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari sono diretti dal maestro Andrea Solinas (Sassari, 1985), giovane ed apprezzato direttore d’orchestra al suo debutto a Tempio Pausania. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. L’opera si avvale di due cast di giovani artisti che si alternano nelle recite: Ilaria Vanacore, Elena Schirru, Nico Franchin, Mauro Secci, Nicola Ebau, Alex Martini e Graziella Ortu.

