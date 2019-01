Il nuovo sito APP Lavoro è una start-up nata a Olbia.

Una start-up di Olbia ed un sogno importante da realizzare: rivoluzionare il mondo del lavoro per adeguarlo all’era digitale 4.0. Il progetto verrà presentato ufficialmente all’evento del Sardinian Job Day 2019, che si terrà il prossimo 24 e 25 gennaio a Cagliari. Ma il portale web è già attivo da alcuni giorni. Si chiama APP Lavoro ed è il sito dove tutti i lavoratori possono ora iscriversi (ed anche chi è in cerca di occupazione), inserire le informazioni personali ed il curriculum, ed essere recensiti dalle aziende per le quali lavorano o hanno lavorato, dai colleghi o ex colleghi, da chi ha avuto con loro rapporti professionali in generale.

Queste recensioni daranno vita ad una vera e propria classifica, suddivisa per ogni professione, e consultabile in base alla località o su scala nazionale. Si creerà, quindi, la prima vera classifica dei migliori lavoratori d’Italia, suddivisa per professioni. Il tutto basato sui reali meriti di ogni lavoratore, quindi sulla meritocrazia.

APP Lavoro si pone quindi l’obiettivo, nel tempo, di sostituire o comunque integrare il curriculum vitae, con una scheda professionale online. Un’idea sul solco del social network Linkedin, con la differenza, però, che le competenze verranno certificate da chi ha avuto modo di verificarle direttamente sul campo (aziende e colleghi).

“Siamo convinti che la diffusione del portale migliorerà anche in modo sostanziale l’impegno di tutti i lavoratori, che sapendo di essere sottoposti a valutazione, daranno sempre il meglio – spiega l’imprenditore Marco Contemi, fondatore di APP Lavoro -. Proprio come è innegabile che, da quando si è diffuso Trip Advisor, gli hotels ed i ristoranti prestano molta più attenzione alla soddisfazione dei proprio clienti”.

Su APP Lavoro sarà possibile recensire anche le aziende. E sarà sempre concesso (e consigliato) rispondere ad eventuali recensioni non positive, così da poterle eventualmente motivare. Non sarà in alcun modo possibile rilasciare recensioni anonime. Nè tantomeno recensire aspetti personali dei lavoratori, ma solo la sfera professionale. Per tutelare ulteriormente gli utenti, tutte le recensioni verranno verificate per l’approvazione dal team del sito, prima della pubblicazione.

Gli utenti avranno, inoltre, la possibilità di registrare un breve video di presentazione, che verrà inserito nella propria scheda, e caricata nel loro CV in PDF. Così che quando le aziende riceveranno il Cv, avranno anche la possibilità di vedere il breve video, dove il candidato si presenta ed espone le principali competenze.

“Siamo certi che quando il portale sarà diffuso diventerà un importantissimo mezzo per le aziende in cerca di nuovi collaboratori, e potremo così aiutare tutti i lavoratori più meritevoli, a trovare più facilmente lavoro, o comunque a certificare le proprie competenze e capacità”, conclude Contemi.

Potete vedere il portale a questo indirizzo: www.applavoro.it

Pagina FB: https://www.facebook.com/applavoro/

Instagram: https://www.instagram.com/applavoro/

(Visited 445 times, 445 visits today)