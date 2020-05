L’invenzione di MobilitApp.

Spiagge Covid Free accessibili a tutti con l’App antiassembramento di Atlas Software House. MobilitApp nasce con lo scopo di evitare assembramenti e aiutare le pubbliche amministrazioni a gestire nel miglior modo possibile l’accesso alle spiagge nel corso della FASE 2 e 3. MobilitApp nasce in Sardegna, a pochi chilometri da alcune delle più belle spiagge dell’isola, nel comune di San Gavino, che quest’anno rischiano di rimanere chiuse al pubblico se le pubbliche amministrazioni non troveranno il modo di controllare e verificare gli accessi.

“MobilitApp nasce con lo scopo di evitare assembramenti e aiutare le pubbliche amministrazioni a gestire nel miglior modo possibile l’accesso alle aree pubbliche nel corso della FASE 2 e 3 – afferma Walter Piras, CEO di Atlas -. L’amministrazione comunale che sceglierà di utilizzare MobilitAPP – continua Piras dovrà semplicemente indicare la posizione esatta della spiaggia, l’esatta estensione, i posti disponibili e gli orari di apertura. Il cittadino sarà quindi libero di prenotare la presenza, sua o della sua famiglia, in una spiaggia semplicemente consultando sull’App il calendario delle aperture previste e cliccando sull’orario e sulla spiaggia desiderata. Tutto in maniera assolutamente gratuita”.

L’App, scaricabile gratuitamente dai cittadini semplicemente accedendo agli store Google e Apple, consente a cittadini e turisti di prenotare da casa il proprio posto in spiaggia, l’orario di accesso e le modalità di fruizione. Una volta completata la procedura di prenotazione l’App genera un QR code personalizzato con il quale potranno essere garantiti i controlli e sopratutto l’accesso all’area. I comuni, per andare incontro alle persone che hanno difficoltà con la prenotazione attraverso computer o app, potranno attivare un servizio di call center per le prenotazioni degli spazi pubblici attraverso una semplice telefonata.

