Un pedone è stato investito intorno alle ore 16 di questo pomeriggio in Via Gabriele D’Annunzio in pieno centro a Olbia. Ancora non definite le dinamiche dell’accaduto, ma pare che il pedone sia stato colpito da un veicolo mentre attraversava la strada all’altezza del Centro Martini.

Sul luogo è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato il pedone presso l’ospedale Giovanni Paolo II con un codice giallo.

