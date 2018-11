Crescono gli affitti, cala il prezzo per comprare: le opportunità a Olbia

Il mercato immobiliare.

In controtendenza con quello che accade a livello nazionale, con i canoni di locazione che raggiungono la stabilità, in Sardegna i prezzi degli affitti continuano a scendere. È questa una delle principali evidenze emerse dall’Osservatorio sul mercato residenziale di Immobiliare.it relativo al terzo trimestre dell’anno 2018.

I costi dei canoni di locazione sono scesi del 3,5%. Anche i prezzi delle compravendite restano con segno negativo, anche se qui l’oscillazione è meno evidente: -0,9% su base trimestrale. Guardando ai capoluoghi di provincia per quanto riguarda il settore delle compravendite si scopre come Cagliari e Nuoro siano quelli che vanno meglio. Ancora a segno meno Oristano e Sassari, anche se la stabilità appare vicina, dal momento che le oscillazioni non superano il -0,2%.

A Olbia le vendite sono scese rispetto al 2017 di 0.8%, quasi un punto percentuale. Ma il momento è propizio per comprare casa, i prezzi stanno scendendo. Gli acquirenti cercano diverse caratteristiche nell’ottica di un risparmio sul lungo termine sui consumi: una scelta lungimirante e condivisa da molti. Le condizioni, dunque, sono ancora più che favorevoli. Lo testimonia proprio l’andamento dei prezzi che, nonostante un leggero rialzo all’inizio del 2018, sono ancora molto più bassi rispetto a quelli del 2017.

Osservando invece il settore delle locazioni risultano stabili o addirittura in timida ripresa Nuoro, Oristano e Sassari. In forte perdita nel comparto affitti, invece, Cagliari che registra un calo dei prezzi di oltre tre punti percentuali -3,3%. Mentre a Olbia per quanto riguarda gli affitti c’è una forte ripresa dal 2017 del 2.8%. L’offerta degli affitti è in aumento in città, infatti si registrano incrementi dello stock di immobili da locazione.

(Visited 55 times, 55 visits today)