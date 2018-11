Crolla intonaco da un palazzo in una traversa di Via Vittorio Veneto

Intonaco crollato a Olbia.

Intonaco crollato in via Sardegna a Olbia, pericolo scampato per i passanti nella zona. I calcinacci sono caduti dalla parte alta degli ex magazzini Secchi che si trovano in una traversa di via Vittorio Veneto. Sono intervenute delle squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Sicuramente le ultime piogge hanno contribuito a far crollare l’intonaco. In mattinata sarà fatta un’ispezione per capire l’entità del danno.

