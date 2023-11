L’espansione dei Crypto ATM continua! Bitgamo ne installerà altri 90 nel 2024

Come i bancomat standard, i bancomat Bitcoin sono un tipo di chioschi elettronici in cui i clienti possono effettuare transazioni finanziarie, ma sono progettati per criptovaluta anziché contanti.



Secondo il gruppo di ricerca “How Many Bitcoin ATMs”, ci sono oltre 63.000 di questi bancomat Bitcoin negli Stati Uniti.

Cosa sono gli ATM Bitcoin?

I bancomat Bitcoin, a volte indicati come BTM, sono chioschi in cui i clienti possono acquistare e talvolta anche vendere Bitcoin, un tipo di criptovaluta. Gli sportelli bancomat Bitcoin sono posseduti e gestiti da società terze: due con le reti più grandi sono Bitcoin Depot e Coinme.



Per utilizzare un bancomat Bitcoin, i clienti possono inserire contanti o una carta di debito per scambiare la loro valuta tradizionale con quella Bitcoin. Sebbene gli ATM Bitcoin siano generalmente accessibili a tutti, potrebbero richiedere che il cliente abbia un conto esistente presso l’operatore ATM Bitcoin.



La criptovaluta (incluso Bitcoin) non è collegata a un conto bancario ed è interamente virtuale e utilizza la tecnologia blockchain. Ciò significa che quando la valuta viene cambiata presso un bancomat Bitcoin, non appare in un conto bancario o come contanti, ma viene piuttosto trasferita in un portafoglio Bitcoin digitale separato.



Gli sportelli bancomat Bitcoin possono essere localizzati utilizzando il sito web Bitcoin.

Come utilizzare un bancomat Bitcoin?

Ciò che hanno in comune tutti i bancomat Bitcoin è che puoi usarli per acquistare Bitcoin scambiando con esso la valuta tradizionale. Avrai bisogno di un portafoglio di criptovaluta, dove sono archiviati i Bitcoin, poiché la valuta digitale non è legata a un conto bancario.



Una volta inserita nel bancomat la quantità di contanti che desideri scambiare con Bitcoin, puoi inserire l’indirizzo del tuo portafoglio o il codice QR nella macchina.



Gli sportelli bancomat Bitcoin possono anche essere utilizzati per inviare Bitcoin a un’altra persona. Invece di inserire l’indirizzo del tuo portafoglio crittografico, inserisci l’indirizzo del portafoglio della persona a cui desideri inviare il Bitcoin, quindi il Bitcoin che acquisti verrà depositato nel suo portafoglio. Tutti questi bancomat funzionano bene con le piattaforme di scambio più affidabili come immediate evex, e i loro portafogli.



In alcuni casi, e a seconda dell’importo dell’acquisto, potrebbe essere necessario fornire un documento d’identità scansionandolo o scattandone una foto presso il distributore automatico prima di completare il cambio valuta.

Espansione futura

I bancomat crittografici continuano ad espandersi a livello globale con oltre 32.500 installati finora, ha riferito il Financial Times.



L’operatore europeo “Shitcoins Club” afferma coraggiosamente che la sua missione è consentire alle persone di aggirare i sistemi bancari tradizionali, sottolineando l’approccio non convenzionale del settore.



I bancomat crittografici continuano ad espandersi nonostante il controllo normativo



Sebbene le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito, inclusa la Financial Conduct Authority, abbiano compiuto sforzi per limitare l’espansione di queste macchine, il numero di bancomat crittografici ha continuato ad aumentare.



Secondo i dati di AltIndex, a ottobre 2023, sono oltre 32.500 gli ATM crittografici distribuiti in tutto il mondo, una cifra in costante aumento dall’estate.



Curiosamente, alcuni operatori hanno abbracciato un’etica anti-bancaria, sottolineando il desiderio di liberarsi dalla morsa del sistema finanziario tradizionale.



Questa filosofia risale agli albori della criptovaluta, quando veniva percepita come una forza rivoluzionaria che sfidava il dominio delle principali banche.



Nonostante l’evoluzione del panorama crittografico, i sostenitori dei bancomat crittografici rimangono dediti alla loro missione.

Bitgamo installerà altri 90 ATM crittografici nel 2024

Bitgamo, un operatore con sede in Lussemburgo, offre un servizio ATM crittografico virtuale che consente agli utenti di convertire i token in contanti online, evitando la necessità di controlli Know Your Customer (KYC) o antiriciclaggio (AML).



L’azienda offre anche una soluzione unica per gli utenti di paesi con normative crittografiche ostili, consentendo loro di trasferire fondi da un conto bancario offshore non correlato alla criptovaluta, mantenendo una forte attenzione alla privacy.



Gabriel Weber, direttore delle comunicazioni di Bitgamo, ha chiarito la posizione dell’azienda, affermando che la legge lussemburghese offre maggiore flessibilità rispetto ad altri paesi, poiché non sono obbligati a richiedere KYC ai clienti.



Per quanto riguarda la fonte dei fondi convertiti in criptovaluta, Bitgamo sottolinea che il loro ruolo è strettamente quello di facilitare gli scambi e non coopereranno con le autorità senza un ordine del tribunale.



Nonostante le sfide, Bitgamo è su una traiettoria di espansione, con piani di implementazione di circa 90 bancomat fisici nel prossimo anno.

