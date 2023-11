Nuova vittoria per Gigi Galli alla cronoscalata di Tandalò

Gigi Galli a valanga alla settima Cronoscalata su Terra di Tandalò – Memorial Nicola Imperio: vince di nuovo lui. Il pilota di Livigno, già protagonista nel Campionato del Mondo di Rally, è ancora tra i piloti italiani più apprezzati. Ha siglato il bis nella più spettacolare cronoscalata su terra d’Italia dopo il successo del 2022. Scrivendo nuovamente il suo nome nell’Albo d’Oro e vestendo nuovamente la corona di Re di Tandalò dopo aver siglato il nuovo record del tracciato in 3’07.74.

Una prestazione di livello assoluto al volante della potente Kia Rio RX che lo ha visto deliziare il numeroso pubblico tra traversi e controlli al limite. Un approccio che gli ha permesso non solo di vincere gara e titolo di Re, ma anche di scendere per la prima volta sotto il muro dei 3 minuti e 10 secondi. Siglando un tempo mostruoso che ha abbassato di ben 7 secondi il record segnato da lui stesso un anno fa.

La gioia del vincitore

“Sono davvero felice – ha commentato Galli all’arrivo – sapevo fin dalla prima volta che sono venuto qui che si poteva scendere sotto il 3’10. E quest’anno mi sono giocato tutto. Un grazie ai ragazzi della mia squadra insieme ai quali abbiamo messo a punto una vettura straordinaria, a Pirelli e a Tandalò Motorsport che ha realizzato ancora una volta un’ottima manifestazione”. Per Galli anche il successo nel Trofeo #correreperunrespiro, realizzato grazie alla collaborazione con il progetto di Rachele Somaschini in favore della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

Alle sue spalle, sempre nella classifica del Re di Tandalò, non sono mancate le scintille. Umberto Scandola e Manuele Stella, sulla Hyundai i20 R5, hanno concluso secondi per un solo millesimo con il record di categoria rally siglato in 3’15.286. L’asso spagnolo Pepe Lopez, navigato da Michela Imperio, ha completato il podio del manscione finale in 3’15.287. Ma si è consolato con la vittoria nella categoria rally della gara Atipica e Sperimentale. Lo spagnolo e il veronese se le sono date di santa ragione spremendo al limite la Hyundai i20 R5 che hanno condiviso, in una sfida che ha infiammato il pubblico presente.

