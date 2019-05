Galluraoggi.it il quotidiano online più letto ad aprile

Primo per numero di lettori ad aprile.

Non è mai bello scrivere di sè stessi. Specie per chi fa un lavoro come il nostro, lontano dai riflettori, correttamente nelle retroguardie. Più portati a raccontare i fatti, che a parlare dei propri. Ma ogni tanto qualche soddisfazione vale anche la pena prendersela. E con l’occasione ringraziare i tantissimi lettori che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato.

Secondo i rilevatori di audience, Galluraoggi.it, il quotidiano online che state leggendo, è stato, nel mese di aprile, il più letto tra i siti d’informazione del Nord Sardegna, esclusi i quotidiani che escono anche con un’edizione cartacea.

Due anni intensi di lavoro (la redazione ha festeggiato il l’anniversario di pubblicazione proprio lo scorso primo maggio), che saranno ora coronati con la nascita di un nuovo importante progetto editoriale. Sempre con lo stesso obiettivo: informare su quello che accade nel territorio, dando sempre spazio a tutti e con la stessa misura.

Grazie a tutti i lettori.

