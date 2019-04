Alcune vendite all’asta del tribunale di Tempio.

Sono tantissimi gli immobili in vendita all’asta in Gallura. Ci sono diversi motivi per cui un immobile finisce all’asta nel tribunale di Tempio. Quando un cittadino non è in grado di pagare uno o più creditori, questi ultimi hanno il diritto di rivalersi sulle sue proprietà per i debiti insoluti.

Poi ci sono le aziende che in caso fallimento vedono in vendita i propri beni. Gli enti pubblici, che quando decidono di vendere un immobile devono obbligatoriamente farlo attraverso l’asta. Durante le aste si possono offrire delle somme di denaro per ottenere il bene. Le informazioni riguardo al bene venduto all’asta si possono trovare sui portali specializzati nelle aste giudiziarie.



Abbiamo selezionati alcuni immobili con cifre da capogiro. In vendita un fabbricato ad uso commerciale sito nella zona Industriale di Tempio, base d’asta € 463.252,92, prezzo di perizia € 732.054,00.

In Località Pitrischeddu, a Tempio, è in vendita una struttura tiro al volo con punto ristoro. Prezzo base € 1.310.000,00, rilancio minimo € 5.000,00 e offerta Minima € 982.500,00.

A Palau è in vendita un complesso alberghiero, in via Monte Zebio. Base d’asta 9.992.000,00 prezzo di perizia € 13.322.914,60.

A San Teodoro è in vendita un locale sito in località Badualga, con terreno di superficie di mq 4458 al foglio 19 part. 895; l’immobile, utilizzato come falegnameria, è stato costruito su due livelli. Base asta 773.861,00.

All’asta un albergo, in località Murta Maria in fase di costruzione, composto da tre piani fuori terra e uno seminterrato. Nel piano seminterrato sono previsti una sala ristorante con forno a vista per la pizzeria, una cucina e i relativi servizi per il personale e per gli utenti; al piano terra è prevista una hall, un bar e quattro bilocali, mentre al piano primo e al piano secondo, sei bilocali per piano, con relative verande coperte e scoperte. Per partecipare il rialzo minimo è di € 10.000.

In vendita un grosso albergo in via Imbriani, a Santa Teresa Gallura con un prezzo base di € 2.226.700,00.



