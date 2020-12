Il promotore finanziario di Olbia Mannazzu.

La pandemia ha cambiato i mercati e il modo di fare banca. Ce lo spiega Priamo Mannazzu, promotore finanziario di Olbia. “Cosa è successo con il Covid? Di positivo è che è esploso l’uso della tecnologia e le aziende hanno dovuto adeguarsi”, ha detto. Tante le persone a Olbia e in Gallura che si rivolgono ai consulenti finanziari per aprire i propri conti correnti e chiedono consigli per gli investimenti.

Il 2020 non è stato solo l’anno del Covid, ma anche l’anno di crescita dei mercati finanziari, nonostante la situazione economica causata dall’emergenza sanitaria. “Paradossalmente sono cresciuti ed è stato un anno positivo per gli investimenti per chi ha puntato su titoli sostenibili – ha detto – e investimenti su settori come le bio-tecnologie”. Come sarà il 2021? “Sicuramente positivo per i mercati, ma consiglio per chi vuole investire di farlo se c’è un ritorno”, ha concluso.

