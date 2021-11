Investimenti online: sempre più diffuse le trading apps

Il successo del trading online non accenna ad arrestarsi, tanto che i principali broker internazionali riferiscono un trend molto positivo, sia per quanto riguarda le nuove iscrizioni, sia per l’ammontare delle transazioni gestite. Una delle piattaforme più famose, ovvero eToro, ha recentemente diffuso i dati relativi al primo trimestre 2021: rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i nuovi clienti sono aumentati considerevolmente. Solo tra gennaio e maggio 2021, infatti, la percentuale di italiani che hanno scelto di aprire un conto presso l’operatore è stata del +247%, una fra le più alte in Europa. Non è, però, solo eToro a crescere: il settore degli investimenti online è uno fra i più dinamici e promettenti, con tutti i più grandi operatori in forte crescita.

I numeri di questo settore sono, quindi, molto positivi, come confermato anche dal grande exploit delle app sviluppate per fare trading. Le applicazioni sono la nuova frontiera degli investimenti, amatissime perché comode e semplici da utilizzare, permettono di fare trading praticamente ovunque e in qualsiasi momento. Per avere una lista delle trading apps disponibili è possibile consultare la guida messa a punto dagli esperti di Finaria.it, la quale raccoglie tutte le principali applicazioni presenti sul mercato e ne approfondisce le varie caratteristiche.

Perché scegliere un’app per fare trading

Il presente (e il futuro) degli investimenti online passa dalle trading app. Al giorno d’oggi è praticamente impossibile pensare di fare trading solo da pc perché il mercato è talmente rapido e in continua evoluzione che il trader ha l’assoluta necessità di avere sempre sotto mano gli strumenti per gestire il proprio capitale. Grazie all’evoluzione tecnologica, poi, le app sono diventate intuitive e semplici da utilizzare: comode, multi-tasking e veloci, rappresentano uno strumento indispensabile per tutti coloro che investono online.

Che il mondo della finanza sia strettamente connesso con l’attualità è fuori da ogni dubbio, tuttavia negli ultimi anni la velocità con la quale si evolve il mercato è divenuta molto più marcata: basta pensare al settore delle criptovalute, dove ogni tweet di un personaggio famoso diventa occasione per far crollare (o emergere) un nuovo token. E’ quello che è successo recentemente con i tweet del ceo di Tesla Elon Musk, che, in seguito a un’opinione circa la sostenibilità di Bitcoin espressa dal suo profilo pubblico, ha causato la brusca caduta del token da 58.000 a 27.000 dollari. In questo contesto così mutevole e in rapida evoluzione, le applicazioni sono l’unico strumento per investire con prontezza e velocità.

Quali sono le migliori app per fare trading

Le app più funzionali per fare trading sono quelle messe a punto dai principali broker internazionali. Fra le più rilevanti, quindi, spiccano quelle di Libertex, di Capital.com, di eToro, di XTB, di ForexTB, di OBR Invest, di Plus 500 e di Naga. Capital.com si distingue per l’ampia scelta di asset disponibili anche nella versione per smartphone: dall’applicazione è infatti possibile eseguire moltissime operazioni e utilizzare i CFD. Ottima è anche l’app di eToro, che, con il suo Social trading è divenuto celebre per aver saputo fondere il mondo dei social network con quello della finanza.

Dall’app di eToro è possibile investire su moltissimi asset, compreso anche un grande numero di criptovalute che vedono al primo posto Bitcoin, seguito da Cardano e poi da Ethereum, come riportato nell’ultima analisi trimestrale realizzata proprio dal broker israeliano.

Per quanto riguarda XTB, l’affidabilità e la velocità nel gestire operazioni complesse sono fra i suoi punti di forza, mentre Plus 500 (recentemente diventato sponsor ufficiale delle squadre di calcio dell’Atletico Madrid e dell’Atalanta) è rinomato per la sua popolarità. Gli asset disponibili su ForexTB sono invece più di 300 e, fra criptovalute e coppie valutarie, l’investitore ha a disposizione anche i CFD.