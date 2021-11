La Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada.

Oggi ricorre la “Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada”, un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari.

La sicurezza stradale è considerata dai Paesi europei una della maggiori criticità da affrontare; insieme si sono posti come obiettivo quello di azzerare il numero delle vittime della strada entro il 2050, in particolare nel 2030 di ridurre al 50% il numero sia delle vittime che dei feriti gravi.

La Polizia di Stato, attraverso la Polizia Stradale, sin dall’inizio dell’anno per contenere il numero dei sinistri mortali ha impiegato oltre 397.000 pattuglie su tutto il territorio nazionale, che hanno permesso di accertare più di 1.500.000 infrazioni, di ritirare 21.255 patenti di guida con 2.477.333 punti decurtati.

Tra i comportamenti errati, la distrazione alla guida causata dall’uso dei telefoni cellulari, la velocità elevata, il mancato uso dei dispositivi di sicurezza e la guida sotto l’effetto di alterazione psico-fisica causata da alcool e droga rappresentano le maggiori cause di incidenti stradali. Solo i controlli di polizia non bastano, occorre una maggiore responsabilità individuale, prestando maggiore attenzione con la propria condotta per rispettare la vita propria e altrui.