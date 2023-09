Migliori Bot di Trading di Criptovalute per il Trading Automatizzato

Nell’ambito delle criptovalute, i bot automatizzati sono emersi come uno strumento chiave per i partecipanti al mercato, garantendo la loro operatività continua 24 ore su 24. Questi strumenti non solo facilitano il processo di trading automatizzando l’uso di varie strategie – come l’arbitraggio, la strategia Martingala o il metodo della media mobile – ma riducono anche i potenziali rischi.



Scegliendo le impostazioni giuste per i bot, i trader possono prevenire perdite derivanti da decisioni emotive affrettate o da errori di base. Per coloro che si avventurano appena nel mondo delle criptovalute, questi programmi offrono un modo ottimale per immergersi nel mercato. Il loro utilizzo non richiede conoscenze specializzate di trading e aiuta a familiarizzare rapidamente.



Nell’ambiente dinamico delle criptovalute, le azioni rapide dei bot di trading nel rispondere alle fluttuazioni del mercato sono inestimabili, soprattutto durante significativi movimenti di prezzo. Approfondiamo i migliori bot di trading di criptovalute del 2024.

Optimus

Cryptorobotics offre uno strumento per gli utenti: il robot di trading Optimus. Questo bot è stato progettato per operare in mercati con un trend laterale. Il suo vantaggio principale è l’approccio selettivo alle transazioni, eseguendo operazioni solo durante spostamenti di prezzo ottimali. Al cuore dell’analitica di Optimus ci sono numerosi indicatori, con l’oscillatore RSI che gioca un ruolo fondamentale.



Quando i valori RSI cadono tra 30 e 37 o tra 50 e 55, il bot considera un momento opportuno per iniziare le transazioni.



Durante il suo funzionamento, Optimus utilizza diverse varianti di uscita dal commercio. Quando viene attivata la modalità algoritmica:



La prima variante si attiva quando l’RSI raggiunge un valore di 50 e il profitto si allinea con un livello predeterminato.



Il secondo scenario entra in gioco con un RSI di 60, tenendo conto di un profitto target minimo.



Il terzo viene iniziato quando l’RSI sale a 70 e il profitto fisso si allinea con un limite impostato.



Il robot di trading Optimus incorpora due punti di uscita aggiuntivi quando si impostano Stop Loss e Take Profit.



Si raccomanda l’utilizzo di intervalli su grafici di 1H, 2H e 4H. Una caratteristica unica di Optimus è la sua capacità di operare autonomamente: dopo le configurazioni iniziali, gestisce in modo indipendente le transazioni.

Cyberbot

Questo assistente di criptovalute opera su un insieme di indicatori: medie mobili (MA4, MA9, MA20) e l’oscillatore RSI. La missione principale di Cyberbot è aumentare i profitti riducendo al contempo i potenziali rischi. Uno dei suoi approcci strategici è la riluttanza a fare trading contro il trend prevalente, il che ne garantisce un’elevata efficienza in mercati con una direzione pronunciata.



Gli algoritmi del bot offrono una miriade di scenari per l’iniziazione del commercio:



Quando MA4 interseca sia MA9 che MA20 mentre si muove verso l’alto.



All’incrocio contemporaneo di MA4 con MA20 o durante la crescita attiva dell’RSI.



Mentre MA4 e MA9 si muovono verso l’alto, con l’RSI che si avvicina al segno 50, sia gli indicatori MA4 che MA9 superano il valore di MA20.



Per quanto riguarda le conclusioni di commercio, il bot di trading di criptovalute propone diversi scenari:



Uscita autonoma quando MA4 interseca MA9 dall’alto verso il basso.



Conclusione dei commerci al raggiungimento del Take Profit designato.



Terminazione al raggiungimento del livello di Stop Loss prestabilito.



L’ambizione fondamentale di Cyberbot è rendere il trading il più semplice e intuitivo possibile per l’utente. Dopo la configurazione iniziale, che include parametri come Stop Loss e Take Profit, il bot prende il controllo, gestendo autonomamente il processo di trading e eseguendo passaggi chiave.

Trade Holder

Trade Holder è un bot di criptovalute progettato con strategie di investimento a lungo termine in mente, come “Compra & Detieni”. È perfetto per gli investitori che desiderano mantenere i loro beni per un periodo prolungato, puntando alla loro rivalutazione nel lungo termine.



Il bot si concentra principalmente sulla formazione e sulla gestione del portafoglio, utilizzando principalmente USDT come sua valuta base. Trade Holder cura automaticamente un portafoglio, incorporando le nove criptovalute in crescita più dinamica sul mercato.



L’obiettivo primario di Trade Holder non è solo la conservazione degli asset investiti, ma anche la loro significativa moltiplicazione, grazie al tempismo accurato di acquisto e vendita. Questo robot monitora continuamente il mercato e aggiusta il portafoglio, rispondendo alle sue fluttuazioni per garantire la massima redditività per l’investitore.

AI Alpha

AI Alpha è un bot di trading di criptovalute che sfrutta le tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza dei trader nel mercato della valuta digitale. Un tratto distintivo di AI Alpha è la sua capacità di ideare strategie di trading basate sull’approccio del mantenimento a lungo termine degli asset in attesa della crescita del prezzo. Tale strategia è riconosciuta come una delle migliori, facilitando opportunità di profitto potenziale sia in scenari a breve che a lungo termine.



La base operativa di questo bot risiede in meccanismi analitici avanzati che monitorano le tendenze e i cambiamenti attuali del mercato. AI Alpha impiega strumenti come medie mobili, indice di forza relativa e altri per determinare le decisioni riguardanti l’acquisto di criptovalute specifiche.



Per coloro che aspirano a investire efficacemente in criptovalute senza una conoscenza approfondita del trading, AI Alpha emerge come un assistente indispensabile. Anche i nuovi arrivati nel trading possono fare affidamento sui suoi algoritmi per ampliare il loro capitale. Utilizzando AI Alpha, gli utenti sfruttano i vantaggi degli sviluppi contemporanei nel campo dell’intelligenza artificiale, offrendo l’opportunità di perfezionare il loro portafoglio di criptovalute.

Crypto Future

Crypto Future è un bot di trading di criptovalute progettato per operare sia su mercati in tendenza al rialzo che al ribasso, garantendo redditività indipendentemente dalla dinamica del mercato. Le sue impostazioni regolabili consentono agli utenti di selezionare la leva finanziaria del trading, allineando il loro approccio con le condizioni di mercato.



Il bot è suddiviso in tre tipi, ciascuno indicante un diverso livello di rischio: da conservativo ad alto. A seconda del rischio scelto, il bot regola i valori di take-profit e stop-loss. Ogni tipo suggerisce anche specifiche coppie di criptovalute, migliorando il potenziale di profitto.



Quando si accede a Crypto Future, gli utenti incontrano un’interfaccia intuitiva con opzioni di configurazione. Ci sono due modalità principali: una modalità demo per i principianti e una modalità standard. Nella demo, il bot opera in tempo reale senza rischiare fondi effettivi.



Una caratteristica distintiva di Crypto Future è la sua prova gratuita di 14 giorni per qualsiasi pacchetto, anche quelli gratuiti. Dopo questo periodo, o se faceva parte di un pacchetto premium, le prove gratuite sono limitate.



Per iniziare, bisogna optare per una piattaforma di scambio di criptovalute, ad esempio Binance Futures, assicurando la verifica su entrambe le piattaforme prima del collegamento API. Dopo di ciò, gli utenti possono definire la loro valuta (ad es., USDT), impostare il loro saldo di trading e specificare la dimensione del loro commercio.



È imperativo notare che la selezione della leva in Crypto Future comporta rischi intrinseci. Strumenti integrati di gestione del rischio, tuttavia, permettono agli utenti di definire limiti di perdita.



Una volta salvate le impostazioni, il bot inizia a fare trading. Le statistiche sulle prestazioni, che includono sia le vittorie che le perdite, sono prontamente disponibili per il monitoraggio in tempo reale.



Crypto Future, radicato in analisi tecniche e matematiche, effettua principalmente scambi con le TOP-10 coppie di criptovalute, regolarmente aggiornate. Il bot identifica punti di prezzo e tendenze cruciali utilizzando indicatori come ma, rsi e stocastico. Imposta obiettivi automatizzati per Take Profit e Stop Loss, e una prolungata inattività suggerisce l’attesa di cambiamenti di mercato.

Come iniziare con un bot di trading di criptovalute?

Il processo per iniziare con i bot di criptovalute è intuitivamente chiaro. Ecco un’istruzione passo-passo basata sul tuo input:

Apri il sito ufficiale di Cryptorobotics.

Premi il pulsante “Trade”.

Completa il processo di registrazione.

Indica il tuo indirizzo email.

Pensa e conferma la tua password.

Accetta i termini e le condizioni.

Concludi la registrazione cliccando su “Fatto”.

Accedi alla scheda “Algotrading”.

Scegli “Trading Robots”.

Trova il robot che corrisponde ai tuoi criteri.

Regola le impostazioni desiderate del bot.

Attiva il bot e inizia il trading di criptovalute.

Seguendo questi passaggi, sarai in grado di iniziare a fare trading con un bot di criptovalute in modo efficiente e sicuro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui