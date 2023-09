La cittadinanza onoraria di Olbia all’Aga Khan riale al 2004

Dal 2004 il principe Karim Aga Khan è cittadino onorario di Olbia e ora avrà finalmente la pergamena che lo certifica. Il sindaco Settimo Nizzi l’ha consegnata alla figlia, arrivata appositamente in Municipio per conto del padre, che vive da anni a Lisbona.

“È stato un grande onore consegnare nelle mani della principessa Zahra la pergamena che attesta la cittadinanza onoraria di Olbia. Conferita nel 2004 a suo padre – spiega il sindaco di Olbia -. Il principe Karim Aga Khan IV per i meriti di personalità, per la lungimiranza, per la forte determinazione a far emergere il nostro territorio nel mondo, per la naturale vocazione alla politica dell’accoglienza e allo sviluppo del turismo e per l’affetto e la passione sempre dimostrati verso il nostro mare, le nostre terre, i nostri cieli e la nostra comunità”.

Nizzi commenta soddisfatto l’incontro riservato che ha avuto con la figlia del padre della Costa Smeralda. “Questo incontro, del quale mi sento particolarmente onorato, mi ha permesso di apprezzare le rare qualità della principessa – conclude -, doti che già avevo potuto riscontrare nel principe suo padre”.

