Le autodenuncie dopo l’ordinanza del governatore.

Sono 13.300 le persone che si sono autodenunciate all’Unità di crisi dall’entrata in vigore della prima ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas. Il dato comprende i residenti in Sardegna e i non residenti.

Una procedura obbligatoria e necessaria che prevede l’isolamento fiduciario in casa per un periodo di 14 giorni e che permetterà un monitoraggio completo delle persone che negli scorsi giorni si sono spostate in Sardegna, anche sfruttando le seconde case.

Chiesti inoltre alle compagnie aeree e navali anche la lista dei passeggeri con i nominativi delle persone che sono arrivate in Sardegna dal 24 febbraio.

