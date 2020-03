La coppia è stata denunciata dai carabinieri.

In albergo, si sa, ci si annoia. Specie se si era arrivati in Sardegna con una certa idea di vacanza e ci si ritrova nel pieno dell’emergenza da coronavirus, con le città semideserte, i negozi chiusi e nemmeno un bar dove bere il caffè.

Così, questo mattina, una coppia di francesi, che pernotta a Olbia, deve aver pensato che non doveva essere così grave farsi un giro per le bellezze della Gallura, con la propria auto a noleggio. Non considerando non solo i divieti messi nero su bianco da poche ore dal governo italiano, ma nemmeno l’ordinanza regionale che obbliga alla quarantena tutti coloro che sono arrivati da fuori dalla Sardegna.

La coppia si è spinta fino a Tempio e ha iniziato a passeggiare per la città, fino a quando ha incontrato i carabinieri. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei militari hanno confessato candidamente di sapere dell’ordinanza, che in albergo gli era stata comunicata, ma che volevano vedere Tempio. Motivazione comprensibile vista la particolarità estetica della città, ma non sufficiente. Sono stati così denunciati.

