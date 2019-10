Aperte le prenotazioni per la prossima estate.

Con Moby e Tirrenia, l’estate inizia prima. Aprono oggi infatti le prenotazioni per raggiungere le più esclusive località della Sardegna e della Corsica e le spiagge più belle, programmando fin d’ora, nel migliore dei modi, la propria vacanza.

E così è già possibile prenotare i viaggi della prossima stagione, fino al 4 ottobre del 2020, sulle navi del Gruppo Onorato Armatori su tutte le linee di Moby (ad eccezione solamente della Santa Teresa-Bonifacio), mentre per la Tirrenia aprono oggi le prenotazioni sulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e, a partire da domani o nei giorni immediatamente successivi, sarà possibile assicurarsi biglietti, cabine e posti auto per tutte le altre linee Tirrenia. Ma, soprattutto, fedeli all’antico adagio popolare che recita “chi prima arriva, meglio alloggia”, Moby e Tirrenia riservano un eccezionale trattamento di favore a chi prenoterà il proprio viaggio entro il 31 ottobre 2019.

Mai come questa volta, infatti, grazie all’offerta auto 1 euro valida per tutte le partenze dal 1 giugno 2020 al 30 settembre 2020, chi prenota entro il 31 ottobre 2019, avrà un prezzo straordinario, con una tariffa unica per la propria auto al seguito (restano a carico dei vettori le tasse relative all’auto; il regolamento completo della promozione e le norme sulla sua applicazione sono pubblicate sui siti di Moby e Tirrenia) oltre ovviamente a beneficiare di tutti i consueti vantaggi di chi acquista prima i biglietti.

