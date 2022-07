Strumenti e soluzioni per mettere al sicuro il futuro dei figli

Quando si diventa genitori, una delle più grandi preoccupazioni riguarda il futuro dei propri figli. Spesso infatti ci si chiede se riusciranno a trovare un lavoro stimolante, ma soprattutto remunerativo, in un mercato sempre più competitivo e incerto.

In ragion di questo, il genitore deve essere lungimirante e deve fare una pianificazione finanziaria di lungo termine, che inizi già quando i figli sono piccoli, così da proteggerli e garantirgli una stabilità economica che possa permettergli un domani di intraprendere la propria strada.

Pianificare sin dall’infanzia un percorso solido e ben programmato, che sia compatibile con le risorse che si hanno a disposizione, è fondamentale per assicurare un futuro sereno ai propri figli. Ormai nel mercato esistono tante soluzioni che possono essere adottate per tutelarli e proteggerli da eventi imprevisti. Vediamo insieme quali sono.

1- Polizza assicurativa

Una soluzione ideale per proteggere i propri figli da eventi imponderabili è la polizza assicurativa, una valida opzione quando si vuole destinare loro un importante capitale in caso di eventi imprevisti.

Il reale vantaggio delle polizze assicurative è la loro modulazione e personalizzazione in base alle esigenze del richiedente, che può decidere la somma da assicurare, la durata della polizza, le modalità di pagamento e tanto altro ancora.

Ad esempio, un’assicurazione sulla vita può essere utile al minore quando sarà grande: in questo modo potrà contare su una cospicua somma da investire, che sia per l’università o per altri progetti futuri.

Esistono poi altri tipi di polizze assicurative, come Protezione Junior, che aiutano invece i genitori ad affrontare l’impatto economico di un problema di salute del figlio.

2- Libretto dei risparmi

Un’altra soluzione molto diffusa è il libretto dei risparmi. Anche questo strumento garantisce estrema flessibilità, dal momento che vi è la possibilità di scegliere liberamente la quota da versare.

Si tratta di un documento che può essere aperto dai genitori fin dalla nascita dei figli, e per fare domanda basta presentare un valido documento di identità, e il codice fiscale di un genitore del minore.

Al giorno d’oggi i libretti di risparmio postali riscuotono un grande successo e, proprio per questo, anche le banche hanno realizzato degli strumenti molto simili, detti libretti di risparmio bancari, che offrono ai sottoscrittori delle condizioni simili a quelle dei libretti postali, pur non avendo la garanzia dello Stato.

3- Fondo pensione

Un altro strumento molto diffuso per risparmiare per i propri figli è attivare il fondo pensione, un piano previdenziale a beneficio del minore che poi potrà volutamente continuare ad alimentare non appena comincerà la carriera lavorativa.

4- Piani di accumulo

Alle altre soluzioni si aggiungono i piani di accumulo, un altro valido programma di risparmio, concepito attraverso l’adesione ai fondi comuni di investimento che consente di investire periodicamente un importo anche contenuto.

Il vantaggio di questa modalità di risparmio è la possibilità di versare le rate a seconda delle proprie disponibilità: ogni mese, ogni bimestre, trimestre, oppure anche una volta l’anno.

Tutti questi criteri, come la durata, vengono stabiliti nel momento in cui si apre il piano.

5- Buoni fruttiferi

Infine, tra le soluzioni da adottare per proteggere i propri figli dagli imprevisti, vi sono i buoni fruttiferi. Si tratta di prodotti di investimento finanziario offerti dalle Poste Italiane in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Tra i vantaggi di questo strumento troviamo: la mancanza di costi di sottoscrizione e rimborso (salvo gli oneri fiscali), la possibilità di richiedere in qualsiasi momento il capitale investito e la tassazione agevolata.