Presentato il progetto Community welfare Olbia dell’Agci Gallura Nuoro

Il seminario a Olbia.

Davanti ad una qualificata platea di dirigenti cooperativi, consulenti e operatori sociali, il 4 luglio scorso si è svolto a Olbia un seminario sul tema del welfare aziendale, per dialogare con una nuova impresa sociale attiva in tutta la Sardegna.

L’evento, organizzato dall’Agci Gallura Nuoro, in collaborazione con Fradi, presso la sede di Confartigianato Gallura Imprese, ente ospitante, presente con il direttore Federico Fadda a cui sono andati i ringraziamenti del presidente Agci, Michele Fiori.Il seminario, rivolto alle imprese attive a Olbia socie di Agci Gallura, e non solo, ai loro consulenti, organizzato nell’ambito del progetto “Community welfare Olbia” rappresenta una nuova tappa del percorso di promozione e sviluppo della cooperazione di concerto con General Fond (Fondo mutualistico di Agci Nazionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), di cui Fiori è membro del cda.

L’evento, condotto da Francesco Sanna (presidente Fradi e “cooperatore di lungo corso”, ha visto la partecipazione dei vari partner di progetto (alcuni presenti e altri via zoom): Dimitri Pibiri, Rossana Salis, Efreem Carta, Michele Salis, tutti welfare specialist. Per il mondo della cooperazione olbiese – e non solo Diana Piero ( Compagnia Portuale Filippo Corridoni), Nicolò Fiori (Oltrans Service), il direttore AGCI Gallura – Nuoro, Filippo Sanna, e vari dirigenti cooperativi, consulenti ed operatori sociali, fra i quali Selene Fiori, Antonella Muggiolu, Antonio Noli, Manuel Contu e il dottor Angelo Ricci.

Tutti i convenuti, dopo la prima parte divulgativa – circa l’obiettivo di creare un sistema di welfare territoriale e condiviso con lavoratrici e lavoratori, imprese ed erogatori di servizi di welfare -, che prevede di offrire gratuitamente alle imprese olbiesi che aderiranno una serie di attività consulenziali e formative, hanno partecipato al dibattito nel quale, fra domande e testimonianze sono stati approfonditi i vantaggi, la legislazione e le novità riguardanti lo strumento del welfare aziendale.Il presidente Michele Fiori, nei ringraziamenti finali, ha annunciato le prossime tappe delle attività di promozione cooperativa che verranno portate avanti, oltre che con Fradi, con il Consorzio Ruini Impresa Sociale, con Acg Formazione Sardegna, Sportello Agci Cooperative, Fon.Coop e gli esperti delle varie strutture di Agci Nazionale e Agci Sardegna per supportare le imprese aderenti e i nuovi soggetti che si accosteranno al sistema della grande centrale cooperativa laica.