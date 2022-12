Tredicesima in arrivo, come sapere quanto ci aspetta

La tredicesima è in arrivo.

Dicembre non è solo il mese di Natale, o quello che accompagna alla fine dell’anno, è anche quello della tredicesima. Ovvero una retribuzione aggiuntiva allo stipendio mensile che viene maturata durante l’anno. Solitamente viene pagata in un’unica soluzione alla fine dell’anno. Tuttavia è possibile accordarsi con il datore di lavoro per riceverla ogni mese insieme allo stipendio mensile.

A chi spetta la tredicesima e a chi no.

La tredicesima spetta ai lavoratori, sia pubblici che privati, purché in possesso di un contratto di lavoro dipendente. Vale sia per quello a tempo determinato che indeterminato. Restano tagliati fuori i lavoratori autonomi, a progetto e parasubordinati.

Per quelli che lavorano nella Pubblica Amministrazione vi è un calendario specifico ed è stabilito dall’erogazione insieme allo stipendio di dicembre. I giorni variano a seconda dei ruoli ricoperti, ma comunque tutti prima di Natale.

Il calcolo della retribuzione.

Non esiste un calcolo standard per la tredicesima, ma varia a seconda dei singoli contratti collettivi. La retribuzione varia in base all’anno di riferimento e all’importo dello stipendio. Generalmente il valore è un dodicesimo di quanto percepito nell’anno. Questo perché ogni mese viene accantonata una rata di importo pari a un dodicesimo dello stipendio mensile. Restano fuori dal calcolo le ore extra e bonus occasionali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui