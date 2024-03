Usano il numero di telefono dei carabinieri per tentare una truffa a Olbia

Tentano le truffa facendo finta di essere carabinieri a Olbia.

Si spacciano per carabinieri e tentano la truffa. E’ successo a Olbia, dove i militari hanno raccolto diverse segnalazioni in città. L’abilità dei malintenzionati è che sono riusciti a camuffare il proprio numero, facendo comparire quello della caserma dell’Arma.

Fingendosi militari hanno chiesto informazioni riservate riguardo i loro conti correnti bancari e così tentato di raggirare i malcapitati. I militari di Olbia hanno informato la cittadinanza di diffidare in ogni circostanza da chi chiede informazioni personali al telefono, di non fornire mai dati a sconosciuti e di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 in caso di messaggi o telefonate sospette.

