La lista Vivere Olbia.

Venti candidati, dieci donne e dieci uomini tutti alla prima candidatura. Questa è la caratteristica principale della lista Vivere Olbia a sostegno di Augusto Navone, candidato sindaco alle amministrative di ottobre ad Olbia.

A farsene portavoce è Francesco Gambella, volto noto del mondo dello sport e non solo, che ne è anche il capolista. “Non abbiamo voluto coinvolgere nessun politico di professione, ma della nostra lista fanno parte tutte persone della società civile: dal ristoratore all’assicuratrice, dalla guardia escursionistica a chi come me è appassionato di sport. Ci sentiamo lontani dal sistema politico italiano che a nostro avviso sono lontani dalla società civile e ci rifacciamo al programma elettorale della Grande Coalizione che sosteniamo”.

Tante le priorità fissate dalla lista. “Tra i nostri obiettivi c’è sicuramente l’abbattimento della povertà e delle barriere architettoniche, installare nuove pensiline alle fermate dell’Aspo, riattivare le palestre che sono state chiuse per motivi di sicurezza o antincendio, perché riteniamo che lo sport possa rappresentare una valida alternativa da dare sopratutto ai ragazzi”, conclude Gambella.

