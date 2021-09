Gigi Carbini di Fratelli d’Italia contro Settimo Nizzi.

Gigi Carbini, commissario di Fratelli d’Italia per la Gallura, nominato 3 anni fa direttamente dalla leader nazionale del partito Giorgia Meloni, si leva più di un sassolino dalla scarpa a meno di un mese dalle elezioni comunali di Olbia. “Fratelli d’Italia è un partito serio e Nizzi non rappresenta per il nostro partito un candidato valido, né moralmente né politicamente”, dice o meglio gongola, tronfio di essere riuscito nell’intento di non far appoggiare Nizzi dal partito che rappresenta, né con i candidati, né tantomeno con il simbolo.

“Il chiacchiericcio che ruota attorno al sindaco uscente da sempre, ne mette in dubbio la moralità. La scelta di non appoggiare Nizzi è stata presa a suo tempo, più di un anno fa. L’autoproclamazione di Nizzi, era fatta solo da se stesso, non dai partiti che lo appoggiavano. La politica fatta pro domo tua, non va più bene. Sembra che la città sia sua o meglio sua e dei pochi inclusi che gli ruotano attorno. Gli esclusi sono i 65.000 abitanti che più volte sono stati insultati anche pubblicamente dal primo cittadino uscente”, prosegue Carbini.

Poi il commissario prosegue con l’analisi. “Se sei il sindaco, lo sei di tutti. Devi accettare le critiche. Più che la coalizione di centro destra, quella che la appoggia la definirei coalizione Nizzi. Con Forza Italia in prima fila e gli altri partiti del centrodestra che sono dei contenitori vuoti, l’UDC ha fatto la lista per il rotto della cuffia. La Lega recuperando candidati da altri paesi. Gli unici che insieme alla lista Nizzi e Forza Italia avrebbero potuto chiudere la lista con 28 candidati eravamo noi. Ma in tutta la legislatura che si sta concludendo, non siamo mai stati presi in considerazione dal sindaco. Nella Grande Coalizione non a caso è presente una gran parte del centro destra: ex Forza Italia, ex PSD’AZ, ex Lega, ex UDC. Esiste un altro centro destra che partecipa alle amministrative all’interno della Grande Coalizione che sostiene Augusto Navone”.

Infine, passa a elencare le incompiute dell’amministrazione Nizzi. “Mancano i marciapiedi, le strade non sono adeguate. La città non è stata messa in sicurezza. Ci sono discariche dappertutto e quella di Sa Corroncedda è stata sottovalutata, quando ci vorrebbero dieci milioni per sistemarla. Olbia non si può permettere solo il lungomare, mentre il centro storico è in mano ai balordi”, conclude Carbini.

