Sardegna sempre più bianca, scende ancora l’incidenza dei contagi

Il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità.

Ancora buone notizie sul fronte contagi in Sardegna. Dopo il monitoraggio di ieri della Fondazione Gimbe arriva anche l’Istituto Superiore di Sanità a certificare la discesa dell’indice Rt.

Sull’isola l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti scende a 57,8. Confermato anche il rischio bianco con l’Isola sempre più colorata di bianco. In calo anche la percentuale di occupazione dei posti letto, al 10% in terapia intensiva e al 12% in area medica.

