Ferinaio ottimista rispetto alle elezioni di ottobre.

E’ ottimista, Roberto Ferinaio, candidato con il M5S nella lista che sostiene Augusto Navone e la Grande coalizione per le amministrative di ottobre 2021.

Il coordinatore pentastellato di Olbia non teme il calo dei consensi registrato negli ultimi anni dal movimento, che a livello nazionale ha subito diversi scossoni, ma è piuttosto certo che l’arrivo di Giuseppe Conte alla presidenza nazionale rappresenti un incentivo per far risalire i consensi.

Ad Olbia i pentastellati si presentano con nomi noti come Piccinnu e Ferinaio, consiglieri comunali uscenti e Luca Azara, già candidato per il movimento alle scorse regionali.

Ma nella lista dei candidati depositata comprendente 21 nomi, ci sono anche molte novità: Alessandro Brandanu e Alfideo Farina, già dipendenti AirItaly o la stessa Antonella Formica, giusto per fare qualche esempio.

“Tra i nostri obiettivi – dice Ferinaio – vi è certamente la pianificazione urbanistica, che consentirà di dare alla città il lavoro attraverso le tecnologie. Abbiamo studiato il sistema per sfruttare i fondi destinati alle fonti rinnovabili; l’idea è quella di creare uno sportello per le imprese affinché possano utilizzare questi incentivi. Non si può poi sottovalutare la salvaguardia urbanistica: pianificazione è anche questo, che è poi la cosa che ci sta più a cuore: non può esserci sviluppo senza questo”, conclude Ferinaio.

(Visited 201 times, 201 visits today)