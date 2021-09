La lista con piu’ donne candidate.

È la lista con il maggior numero di donne candidate quella dei Riformatori: ben 15 su 28 candidati totali, tutti pronti a sostenere il sindaco uscente Settimo Nizzi.

Alessandro Fiorentino lo dice con entusiasmo, conscio del fatto che oggi trovare donne che si impegnino politicamente non è semplice: non è evidentemente questo il caso di Olbia, dove Fiorentino è candidato alle comunali, nonché coordinatore locale del partito: “Per quanto ci riguarda – afferma – non è stato difficile trovare i candidati, anzi abbiamo riscontrato una bella voglia di partecipare da parte della gente. Nella nostra lista abbiamo Patrizia Albanese, Maria Grazia Deiana, l’assessore uscente allo sport Monica Fois, la ginecologa dottssa Gianfranca Nieddu, solo per citarne alcune. Tra gli uomini Luca Fadda o Nicola Medella. Porteremo avanti anche ad Olbia quelle che sono le battaglie generali per le quali siamo apprezzati: dall’insularita’ alla salvaguardia dei siti archeologici, con la prospettiva di un allungamento della stagione turistica. Siamo per una città green, con più piste ciclabili” prosegue Fiorentino.

A proposito di green, chiediamo qualcosa in merito alla discarica di Murta Maria, per la quale i residenti si lamentano da anni dei miasmi: “La nostra posizione è quella del sindaco Nizzi”, dice Fiorentino, “ovvero che la legge di fatto non consente di spostare la discarica“, conclude

