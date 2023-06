La sperimentazione di It-Alert in Sardegna.

La Regione Sardegna si è unita come regione pilota alla sperimentazione di It-Alert, un nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione alla popolazione.

It-Alert utilizza la tecnologia cell-broadcast per diffondere, una volta attivo, un allarme pubblico tramite messaggi di testo a tutti i telefoni cellulari presenti in una specifica area geografica che potrebbe essere coinvolta in un’emergenza grave o in corso. I messaggi It-Alert conterranno informazioni cruciali sulle situazioni di rischio e sulle misure di autoprotezione da adottare rapidamente, e saranno accompagnati da un suono di allarme che attirerà l’attenzione degli utenti.

L’obiettivo di It-Alert è integrare i sistemi di allarme esistenti a livello statale, regionale e locale, fornendo un importante strumento di comunicazione per informare i cittadini durante le situazioni di emergenza. Si cerca di coinvolgere attivamente i cittadini affinché si prendano cura di se stessi e degli altri, assumendo un ruolo proattivo e consapevole nel ridurre l’esposizione individuale e collettiva al pericolo.

Per consentire ai cittadini di riconoscere i messaggi It-Alert, i dispositivi emetteranno un suono di allarme e visualizzeranno informazioni chiare, tra cui il mittente, il motivo dell’allarme e le azioni consigliate da intraprendere con urgenza.

Il sistema It-Alert è stato sottoposto a test operativi durante l’esercitazione “Vulcano 2022” sull’isola di Vulcano, svoltasi dal 7 al 9 aprile 2022, e durante l’esercitazione “Sisma dello Stretto 2022”, tenutasi in Calabria e Sicilia dal 4 al 6 novembre 2022. Durante questi test sono emerse alcune criticità tecniche e operative che sono state affrontate dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con i rappresentanti delle strutture regionali di protezione civile, inclusa la Direzione generale della Regione Sardegna. Sono state apportate migliorie e sono stati validati gli algoritmi.

Inizia ora una nuova fase di sperimentazione sul campo, che coinvolgerà interi territori regionali e le Pubbliche Amministrazioni. Il prossimo 30 giugno, intorno alle ore 12, l’intera regione parteciperà a un test finalizzato a far conoscere It-Alert ai cittadini come nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta durante situazioni di emergenza grave e catastrofi imminenti o in corso. Durante questo test, i messaggi inviati saranno di prova e non conterranno informazioni dettagliate sui rischi e sui comportamenti da seguire. Saranno identificati con la dicitura “Test It Alert” e si inviterà i cittadini a compilare un questionario sul sito ufficiale di It-Alert.

L’utilizzo di It-Alert è regolato attualmente dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, aggiornata il 7 febbraio 2023 con la nuova direttiva del ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Questa direttiva disciplina l’uso del sistema di allarme pubblico It-Alert esclusivamente per attività di protezione civile e prevede un’estensione della fase di sperimentazione fino al 13 febbraio 2024. Il testo completo delle due direttive è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

