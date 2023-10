L’allerta incendi in Gallura.

In Gallura, la Protezione Civile ha emesso un ultimo bollettino di previsione per il rischio di incendi, classificandolo come “Alto” con il codice Arancione. Questa situazione corrisponde alla fase operativa regionale con “Attenzione rinforzata” ed è valida per l’intera giornata odierna.

Le attuali condizioni meteo sono di natura tale che, una volta innescato l’evento avverso, questo potrebbe rapidamente assumere dimensioni tali da renderlo estremamente difficile da gestire con le risorse ordinarie, anche se rinforzate. In tali situazioni critiche, potrebbe essere richiesto l’intervento della flotta statale per far fronte alle emergenze e per mitigare i danni potenzialmente significativi.

