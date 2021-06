I primi bagnanti sulle spiagge.

Esplode l’estate in Gallura e le spiagge vengono prese d’assalto. Con l’aumento delle temperature e il ritorno del bel tempo, da Santa Teresa a San Teodoro comincia la corsa al tuffo.

Alla Cinta a San Teodoro, da stamattina, sembrava essere in piena stagione. Sulla spiaggia c’è chi ha approfittato a prendere la prima tintarella dell’anno, nonos o a giocare a racchettoni in riva al mare. Sembra proprio un ritorno alla normalità anche per la Gallura, reduce delle restrizioni imposte dalla pandemia e delle brutte giornate di questo weekend, con pioggia e temporali, che hanno fatto tardare il primo bagno.

Se stamattina il tempo era adatto per una giornata di mare, con una giornata poco nuvolosa e una temperatura di 26 gradi, martedì e mercoledì ci sarà di nuovo instabilità. Nel pomeriggio, infatti, sono previste di nuovo piogge.

