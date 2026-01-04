Crollano la temperature, prevista la neve a Tempio: ecco quando

Le previsioni meteo indicano neve a Tempio Pausania.

La città di Tempio Pausania potrebbe tornare a vestire il bianco mercoledì 7 gennaio, quando l’abbassamento delle temperature favorirà la possibile caduta di neve. Secondo le previsioni fornite da IlMeteo.it, i meteorologi indicano la possibilità di alcuni fiocchi durante la mattina, intorno alle 10, e nuovamente in serata, tra le 19 e le 22.

La giornata sarà caratterizzata da un clima freddo, con temperature che oscilleranno tra i 2 gradi di minima e i 5 gradi di massima. Il ritorno della neve, se confermato, potrebbe interessare soprattutto le zone più elevate e i quartieri periferici, mentre nelle aree centrali il fenomeno potrebbe manifestarsi in forma più leggera e intermittente.

Gli esperti suggeriscono di prestare attenzione alle condizioni stradali, in particolare nelle prime ore del mattino e nelle ore serali, quando le precipitazioni potrebbero rendere scivolosi marciapiedi e vie di comunicazione. L’evento, pur limitato nelle quantità, rappresenterebbe un richiamo alle caratteristiche climatiche tipiche dell’inverno in questa parte della Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui