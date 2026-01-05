Tentato omicidio a Padru, indagini sulle tensioni con la ex compagna

Il tentato omicidio a Padru.

Le indagini volte alle ricerche per rintracciare il responsabile del tentato omicidio a Padru vanno avanti. Con l’uomo ci sarebbe anche l’ex compagna della vittima investita il 2 gennaio scorso, che si è allontanata con il suo compagno assieme alle figlie minori. Il 31enne è ancora ricoverato e, stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, ha chiesto alla ex compagna di portare a casa le figlie promettendole che non ci saranno conseguenze per lei.

LEGGI ANCHE: Tentato omicidio a Padru, si stringe il cerchio sul responsabile

Le indagini.

L’episodio del tentato omicidio culmina da una situazione famigliare molto tesa dei genitori delle due minori. Ci sono denunce reciproche e procedimenti giudiziari aperti. I nonni paterni avevano presentato in tribunale una richiesta per avere l’affido temporaneo delle bambine. Pare che la donna si fosse presentata al pronto soccorso di Nuoro per presunte violenze domestiche.

Quel pomeriggio di venerdì il 31enne investito si trovava con il padre all’ecocentro di Padru. Tra il nuovo compagno della donna, originario del Nuorese, è scoppiata una lite che è culminata nel tentato omicidio del giovane. L’uomo responsabile del gesto ha fatto perdere le proprie tracce e ci sono indagini in corso per trovarlo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui