La Maddalena al buio, i residenti segnalano disagi in centro e periferie

Problemi con l’illuminazione pubblica, varie zone di La Maddalena al buio

A La Maddalena ci sono problemi con l’illuminazione pubblica, sono diverse le zone che al calare del sole si ritrovano al buio.

Un normale rientro a casa dopo una passeggiata notturna per le vie dell’isola si è trasformato in un motivo di forte preoccupazione per diversi residenti, costretti a rientrare a casa lungo strade completamente prive di illuminazione pubblica. Il problema, al centro di numerose segnalazioni raccolte tra la cittadinanza, ha messo in luce una situazione di disagio diffuso che interessa diverse zone del territorio comunale.

Le testimonianze descrivono un quadro esteso che tocca varie aree strategiche, dal litorale di Nido d’Aquila fino al centro del paese, passando per via Indipendenza, la pista ciclabile del lungomare, l’entrata di via Turati e via P. Susini. Nelle zone non coperte direttamente dalle luci private delle abitazioni, la visibilità è risultata ridotta al minimo, sollevando interrogativi sulla sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni e alimentando il malcontento generale per la vivibilità urbana.

Di fronte a un’interruzione così estesa del servizio, in molti si domandano quali possano essere le cause che avrebbero determinato il mancato funzionamento della rete.

Secondo alcuni il problema potrebbe essere legato a criticità di natura tecnica o gestionale che interessano gli impianti di illuminazione, oppure a difficoltà nelle attività di manutenzione e controllo della rete da parte dei soggetti preposti. Secondo altri, la causa risiederebbe nell’inerzia di natura politico-amministrativa.

La cittadinanza auspica ora un intervento tempestivo da parte degli enti competenti per verificare lo stato degli impianti, individuare l’origine del disservizio e ripristinare al più presto la normale illuminazione nelle strade dell’isola.

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