I controlli della Provincia nelle strade della Gallura.

Partono i controlli della Provincia sulle strade della Gallura e in particolare su quattro ponti. I tratti soggetti al monitoraggio saranno temporaneamente chiusi al traffico per consentire le attività di verifica. Il 5 marzo, l’operazione coinvolgerà un tratto della strada provinciale 16 M, “ex strada statale 19” Monti Oschiri, che resterà chiusa in entrambe le direzioni dalle 9 alle 13. Consigliato allora il percorso alternativo sulla statale 729 per le direzioni Oschiri-Olbia e Olbia-Oschiri.

Chiusura dalle 15 alle 18 anche per la SP 16 Olbia-Aranci. Possibili percorsi alternativi con la SP 82 in direzione Olbia-Golfo Aranci o la statale 125 in direzione Arzachena, seguita dalla SP 99 fino all’altezza di Rudalza, quindi proseguendo sulla SP 16 nel tratto accessibile.

Il 6 marzo, la verifica coinvolgerà un tratto della SP 138 “Berchidda-Calangianus” con chiusura dalle 9 alle 13. Non sono disponibili percorsi alternativi, ed è sconsigliato percorrere la SP 138 nelle vicinanze dei varchi di chiusura. Dalle 15 alle 18, sarà chiuso, infine, anche un tratto della SP 38 “Olbia-Tempio”. Per entrambe le direzioni, si raccomanda la statale 127 come alternativa.

