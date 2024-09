Alcuni eventi imperdibili a Olbia e in Gallura.

Cosa fare nel weekend in Gallura oltre il mare? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

A Trinità d’Agultu è in corso sino al 21 settembre il grande evento dove si uniscono le tradizioni di altre regioni d’Italia con la Sardegna. Il programma

Dal 20 al 22 settembre 2024, presso il Museo Archeologico di Olbia, si terrà la rassegna “L’Isola delle Nuvole”, manifestazione dedicata al fumetto sardo. Il dettaglio dell’evento

Grande attesa per l’evento “A Mossu in Bula”. Da otto anni si celebra l’autentica cucina di mare olbiese con le ricette tramandate di generazione in generazione. Il programma

Grandi preparativi per l’evento che viene ripetuto ogni anno a Budoni, Si svolgerà domenica 22 settembre dalle ore 9:00 alle ore 24:00. Il dettaglio dell’evento

Piero Marras, pseudonimo di Pietro Salis (Nuoro 1949) inizia la sua carriera musicale come tastierista e cantante del gruppo “2001”, che si colloca nella scena del rock italiano nel 1974 canterà a tempio. Il programma

