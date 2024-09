Mariuccia a 98 anni fa windsurf a Palau ed è diventata la mascotte d’Italia

La super nonnina Maria Carla Rivano conquista Palau e l’Italia.

A 98 anni fa windsurf sulle acque di Palau ed è la più anziana in Italia a praticare questo sport. Maria Carla Rivano, conosciuta come Mariuccia, è una super nonnina che da anni coltiva la sua passione per le onde e per lo sport. La donna, quasi centenaria, è tornata nel paese gallurese a praticare windsurf, con una grinta pazzesca.

La sua meta questa estate è stata ancora Porto Pollo, dove è ormai una figura amata e conosciuta al centro di windsurf Mb Pro Center. Maria Carla Rivano è sorprendente: durante l’inverno non manca mai nelle piste da sci, mentre a Roma si diletta con il golf, e nella sua amata Liguria, a Sestri Levante, percorre instancabilmente i sentieri locali.

La 98enne, che possiede un elisir di giovinezza, è stata notata subito ed è stata ospitata anche a Unomattina, il 16 settembre scorso, trasmissione che va in onda su Raiuno. La nonnina di 6 nipoti, madre di tre figli, ha detto di non essere la classica casalinga e di dedicarsi molto al tempo libero. Questo, lo sport, per la nonnina è il segreto della sua giovinezza.

