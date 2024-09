Alcuni eventi imperdibili a Olbia e in Gallura.

Cosa fare nel weekend in Gallura oltre il mare? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

Dal 19 al 29 Settembre prossimo il Centro Arte Olbia (ex Padiglione Audi) ospita la mostra “I luoghi di dove” dell’artista Licia Sanna. Il programma

Nelle giornate del 27, 28 e 29 settembre, Nuchis festeggerà i SS. Cosma e Damiano e Sant’Isidoro. Ecco il programma nel dettaglio.

Grande attesa per la festa di Sant’Antonio di Gallura dal 27 settembre al 29 settembre. Il dettaglio

Un evento unico nel suo genere che celebra in grande stile un artista eclettico e il suo estro. L’Achille Lauro Summer Fest – A rave before l’Iliade arriva a San Teodoro. Le informazioni dell’evento

Sarà sabato 28 settembre in Piazza dello Scolastico nel Corso Umberto a Olbia dalle ore 21:00 il concerto live dei Bud Brothers. Il dettaglio

Sabato 28 e Domenica 29 settembre presso la suggestiva Piazza Cossiga di Golfo Aranci si terrà l’ edizione completa ( tutte le Mascotte, tutti i Personaggi, i Supereroi, le Principesse , i musical, i laboratori etc etc ) del Cartoon Fest e del Cartoon Show. Il programma

C’è grande attesa a Budoni per l’evento che è stato rinviato causa maltempo. Si svolgerà domenica 22 settembre dalle ore 9:00 alle ore 24:00. Ecco il programma nel dettaglio.

