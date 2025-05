Gli eventi del weekend.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

𝐃𝐚𝐥 𝟏𝟕 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐚𝐥 𝟐 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨, arriva lo spettacolo mozzafiato del Bizzarro Team, guidato dallo stuntman di fama internazionale DiDi Bizzarro! Scopri l’evento

Presentazione del libro di Piera Bucchi, dialoga con l’autrice: Tiziana Etzo. Letture a cura di: Antonella Mazzarella, Eleonora Murrighile il 23 maggio dalle 17.00 presso la Biblioteca Simpliciana. Scopri i dettagli

Sabato 24 maggio, dalle 8:30 alle 13:00, vi aspettiamo in Piazza Giovanni Lilliu, nel cuore di Poltu Cuadu, per l’appuntamento più genuino della città: il mercatino contadino. Il programma

La Giornata Mondiale delle Api: ti aspettiamo sabato 24 maggio dalle 10:00 alle 13:00 in Piazza Lilliu a Olbia, durante il Mercato Contadino dell’Olbia Community Hub, per celebrare insieme il meraviglioso mondo delle api! Scopri il programma

La Pro Loco Olbia organizza Il calderone delle idee il 24 maggio dalle 19 in poi presso Rosso Toro del Delta Center a Olbia. L’invito è rivolto a tutti gli associati, ai cittadini e associazioni locali. Il dettaglio

I festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Cabu Abbas a Olbia. Il programma

Sabato 24 maggio il 2° anniversario della posa della Madonna del mare a Vignola. Il programma

Domenica 25 maggio alle ore 10:00 si terrà la 4ª prova del campionato sardo di minienduro presso il locale Campesi lungo la SP90 ad Aglientu. Il programma

