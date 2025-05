Campus Amp, il progetto a Tavolara Punta Coda Cavallo

A Tavolara Punta Coda Cavallo il Campus Amp

È iniziata a Porto San Paolo la nuova edizione del Campus AMP: un progetto per la formazione di giovani studenti e neolaureati. Riguarda le discipline scientifiche per la gestione efficace delle Aree Marine Protette. L’iniziativa si svolge nel cuore dell’Amp Tavolata Punta Coda Cavallo.

“Arrivato alla sua terza edizione, quest’anno il progetto si divide tra la Sardegna e la Puglia. Tre delle quattro settimane in programma avranno infatti luogo nell’Area Marina Protetta di Tavolara, organizzate da Worldrise con il supporto di Bionike e con il supporto e il patrocinio del Comune di Porto San Paolo”.

“Questa settimana 10 dei 36 studenti con borsa di studio sono stati accolti a Porto San Paolo per vivere un’esperienza immersiva tra lezioni in aula, esperienze pratiche sul campo ed escursioni alla scoperta dei segreti per una corretta gestione delle AMP. Stasera alle 21 presso la Casa delle Farfalle di Mare a Porto San Paolo ci sarà un incontro aperto alla comunità per immergersi tra curiosità e caratteristiche dell’Area”.

