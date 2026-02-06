Ciro Grillo, Procura e vittima accettano le condanne: ricorre solo la difesa

La Procura e la parte civile non impugna la sentenza sul caso Ciro Grillo.

Il caso di Ciro Grillo e dei suoi amici condannati per stupro di gruppo passa in corte d’appello. Dopo la condanna di primo grado dello scorso settembre al tribunale di Tempio, i legali dei quattro ragazzi hanno deciso di fare ricorso. Le pene vanno dai 6 agli 8 anni.

LEGGI ANCHE: Ciro Grillo, impugnata la sentenza, il processo per stupro si sposta a Sassari

Al contrario, il procuratore Gregorio Capasso e l’avvocata di parte civile Giulia Bongiorno hanno scelto di non impugnare la sentenza poiché soddisfatti della sentenza. Ciò significa che la Corte d’appello di Sassari potrà solo: confermare la condanna attuale, ridurre le pene, assolvere gli imputati o annullare la sentenza.

Il gruppo di avvocati che difende i giovani chiede ora che la condanna venga annullata perché sostengono che l’atto manchi della firma di uno dei giudici e perché il tribunale avrebbe ignorato le prove e le tesi della difesa in tre anni di processo, che avrebbero potuto scagionare gli imputati.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui