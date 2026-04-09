Gallura digitale, oltre 51mila cittadini usano l’app Poste Italiane

L’uso dell’app Poste Italiane in Gallura.
In Gallura il percorso di digitalizzazione di Poste Italiane ha registrato risultati significativi, confermando il radicamento della sua piattaforma tra i cittadini del territorio. Secondo i dati disponibili, oltre 51mila residenti della zona hanno già adottato l’applicazione “P“, lanciata come primo strumento digitale italiano in grado di offrire un accesso unico a tutti i prodotti e servizi del Gruppo, e utilizzata complessivamente da 16 milioni di utenti in tutto il Paese. Ogni giorno, più di 4 milioni di persone in Italia si collegano attivamente all’app, confermandone la diffusione e l’apprezzamento a livello nazionale.
Analizzando la distribuzione sul territorio, emerge che quasi un cittadino su tre in Gallura fa già ricorso alla piattaforma digitale. Tra i comuni più “digitalizzati”, La Maddalena si distingue con una percentuale di utilizzo superiore al 46%, seguita da Arzachena con il 40%, mentre Buddusò, Badesi e Golfo Aranci registrano ciascuno il 39% di cittadini che hanno scaricato e utilizzano regolarmente l’app. Questo fenomeno indica una crescente familiarità con gli strumenti digitali e un’adozione capillare delle nuove tecnologie nel quotidiano.
L’applicazione “P” consente di accedere a numerosi servizi direttamente dallo smartphone, semplificando molte operazioni che un tempo richiedevano la presenza fisica agli sportelli. È possibile prenotare il turno negli uffici postali, gestire il conto corrente BancoPosta, le carte Postepay e i prodotti di risparmio, oltre a monitorare le polizze assicurative e le linee telefoniche, sia fisse sia mobili. Tra le funzionalità disponibili rientrano anche le operazioni per la sottoscrizione e il controllo dei contratti di luce e gas con Poste Energia, così come il monitoraggio delle forniture.
Anche le spedizioni di pacchi e corrispondenza rientrano nell’insieme dei servizi accessibili tramite la piattaforma, insieme a ricariche, bonifici, trasferimenti di denaro e prelievi senza carta dagli Atm Postamat. La gestione di bollette, bollettini e bolli per auto e moto, così come la ricerca di uffici postali, punti di ritiro e locker per pacchi tramite la funzione “Mappe“, completa l’offerta digitale, permettendo di individuare facilmente anche gli spazi filatelia e i negozi aderenti al programma cashback ScontiPoste.
Una delle novità più rilevanti è il wallet digitale, un’area dedicata dove raccogliere carte di pagamento, documenti, carte fedeltà, spedizioni e prenotazioni, centralizzando in un unico spazio servizi che in precedenza erano distribuiti su diverse applicazioni. L’integrazione di queste funzionalità rappresenta un punto di forza della piattaforma, mirata a semplificare l’esperienza dei cittadini e rendere più agevole l’accesso ai servizi di Poste Italiane.