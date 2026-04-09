Olbia, Fabrizio Sini eletto presidente della Fimaa Confcommercio

L’elezione dell’agente immobiliare Fabrizio Sini di Olbia.

Ieri durante il Consiglio regionale di Fimaa Sardegna (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) tenutosi presso la Confcommercio di Oristano, all’unanimità è stato eletto presidente regionale Fabrizio Sini. Fabrizio Sini agente immobiliare di Olbia, e già presidente di Fimaa Confcommercio Nord Sardegna, succede a Marco Mainas di Cagliari che ha guidato la Federazione negli ultimi anni con ottimi risultati.

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Si tratta di un prestigioso ed importante incarico che il dirigente gallurese dovrà portare avanti nel prossimo triennio in rappresentanza delle centinaia di imprese (agenzie immobiliari) aderenti all’associazione. Nei prossimi giorni il neopresidente incontrerà i colleghi del consiglio direttivo per definire le linee programmatiche del suo mandato e sentire esigenze e necessità dei vari territori.

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