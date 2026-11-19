Vittorio Lauria rompe il silenzio dopo l’intervista a Ciro Grillo.

Dopo le polemiche sull’intervista di Ciro Grillo a Telenord, l’amico imputato prende le distanze dalle sue dichiarazioni. Si tratta di Vittorio Lauria che, con un comunicato, ha deciso di rompere il silenzio. Entrambi i giovani genovesi, insieme a Edoardo Capitta, sono stati condannati in primo grado dal tribunale di Tempio Pausania a otto anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, mentre per Francesco Corsiglia la pena stabilita è stata di sei anni e sei mesi. Il procedimento giudiziario, relativo ai fatti avvenuti nell’estate del 2019 in una villetta di Porto Cervo, si trova attualmente nella fase d’appello.

Nel corso del suo intervento televisivo, Grillo aveva definito l’intera vicenda giudiziaria come un attacco mediatico e una strumentalizzazione di natura politica. Inoltre il giovane aveva detto come il gruppo di quattro amici fosse rimasto compatto e unito sulle medesime posizioni. Una ricostruzione che però Lauria, assistito dall’avvocato Alessandro Vaccaro, ha smentito attraverso una nota ufficiale diffusa alla stampa.

Perché Lauria non è d’accordo.

Nel suo comunicato, Lauria sottolinea di non essere stato messo al corrente della volontà dell’amico di esporsi in televisione, né tantomeno di poterne prevedere le affermazioni, dalle quali si dissocia completamente. Pur riconoscendo che sul piano strettamente processuale le difese abbiano adottato linee tecniche condivise, il giovane rifiuta l’idea che i quattro imputati vengano percepiti dall’opinione pubblica come un’unica entità appiattita sulla figura e sul pensiero di Grillo. “Non posso accettare che mi venga costruita addosso un’immagine che non mi corrisponde quale conseguenza dell’autonoma iniziativa di Ciro di spostare sul piano mediatico una vicenda che doveva e deve restare nelle sedi competenti nei cui confronti, come detto, ripongo rispetto e fiducia”, ha detto.

Rivendicando la propria individualità e autonomia di giudizio, Lauria critica la scelta di aver spostato il dibattito sul piano mediatico, ribadendo invece la sua piena fiducia nell’operato della magistratura e dichiarandosi convinto che il giudizio d’appello porterà alla sua assoluzione da accuse che continua a respingere.

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