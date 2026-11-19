L’omicidio di Pietro Sciusco a Olbia.

Resta in carcere Mohamed Elkhodary, accusato dell’omicidio di Pietro Sciusco, avvenuto il 27 ottobre scorso nel centro storico di Olbia. Il tribunale del Riesame ha rigettato l’istanza di scarcerazione avanzata dai legali dell’indagato, gli avvocati Aurora Masu e Giuseppe De Meo, confermando la custodia cautelare in carcere. Il 22enne si professa innocente e sostiene di non essere stato lui a uccidere il 42enne.

L’aggressione.

Un’aggressione brutale quella avvenuta nel pomeriggio del 27 ottobre nella zona bassa del Corso Umberto, quando l’artista di strada è stato raggiunto da due coltellate al petto. L’esame autoptico ha evidenziato che uno dei due fendenti aveva raggiunto il suo cuore, risultando fatale. Così è finita la vita dell’artista di strada pugliese, che aveva raggiunto la città in estate a bordo del suo camper.

Dopo l’accoltellamento, il giovane si era allontanato in monopattino insieme a un connazionale. Il presunto assassino è stato trovato il giorno dopo nella storica villetta disabitata di via Genova. Qui è stato fermato e identificato dai carabinieri. Il movente resta ancora da chiarire, mentre gli investigatori stanno approfondendo il ruolo del connazionale che lo ha aiutato nella fuga e che ora lo accusa. Altri due connazionali egiziani saranno presto ascoltati in incidente probatorio. Le indagini sono dirette dalla pubblico ministero Noemi Mancini.

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