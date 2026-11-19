Le polemiche per la serie su Farouk Kassam.

La fiction di Rai 1 su Farouk torna nei luoghi del rapimento a Porto Cervo. Nel Nuorese si discute di come vengono rappresentate le tradizioni locali. Lungo la costa, invece, prevalgono il riserbo e il rispetto della memoria. A 34 anni da quei mesi che segnarono la Sardegna, la serie “177 giorni, il rapimento di Farouk” riaccende l’attenzione nazionale su una pagina dolorosa della cronaca isolana. Un ritorno che riapre il dibattito su come la televisione racconta la storia recente dell’Isola.

Per la Gallura, la vicenda riporta alla memoria il 15 gennaio 1992, quando il piccolo Farouk Kassam, all’epoca sette anni, fu rapito dalla villa di famiglia a Porto Cervo, nel territorio comunale di Arzachena. Un episodio che sconvolse non solo la costa nord-orientale ma l’intero Paese, tenendo con il fiato sospeso la comunità locale per quasi sei mesi, fino alla liberazione avvenuta il 10 luglio nelle campagne di Berchidda.

Gran parte delle riprese della serie hanno interessato proprio il territorio gallurese — tra Arzachena, Cannigione, Porto Cervo e Olbia — ricostruendo l’atmosfera dei primi anni Novanta. Da un lato la dimensione internazionale della Costa Smeralda dell’epoca, dall’altro il tessuto umano di un territorio che visse con partecipazione e sgomento quei lunghi giorni di attesa.

Parallelamente, la messa in onda ha suscitato un acceso dibattito culturale e istituzionale nell’entroterra sardo, dove la narrazione si sposta per seguire le fasi della prigionia.

Le polemiche per i Mamuthones.

A Mamoiada, la Pro Loco e le associazioni dei Mamuthones e degli Issohadores hanno espresso forte rammarico per una scena legata alle maschere tradizionali, ritenendo che il montaggio e il doppiaggio abbiano alterato il significato originario di un rito di buon auspicio, insieme alla rappresentazione del tema dell’ospitalità. Sul fronte politico e associativo sono inoltre arrivate richieste di chiarimento in merito all’utilizzo dei fondi regionali destinati alle produzioni audiovisive. Sul versante gallurese, invece, si osserva un atteggiamento molto diverso, improntato finora al riserbo. Ad Arzachena e nei centri coinvolti dalle riprese non si registrano prese di posizione polemiche, né comunicati ufficiali da parte di enti o associazioni. Un silenzio che trova spiegazione in diversi fattori, storici e sociali.

La Gallura intatta.

In primo luogo, a differenza di quanto avvenuto nel Nuorese, la narrazione televisiva non ha toccato simboli identitari o codici culturali della comunità gallurese. La costa rappresenta lo sfondo geografico e sociale in cui prese avvio la vicenda, senza mettere in discussione i valori del territorio. A questo si aggiunge il ruolo stesso svolto dalle amministrazioni e dagli operatori locali, che hanno ospitato e supportato logisticamente il set cinematografico durante la lavorazione.

Ma c’è soprattutto una ragione legata alla natura della memoria. In Gallura il sequestro Kassam viene avvertito essenzialmente come un dramma umano e privato che colpì una famiglia fortemente legata a Porto Cervo, e che coinvolse in silenzio tanti cittadini e istituzioni locali durante quei mesi drammatici. A distanza di oltre tre decenni, l’assenza di clamori o di gesti formali appare dunque come una scelta di naturale discrezione, in sintonia con il riserbo che la stessa famiglia ha sempre mantenuto nel tempo, evitando di riaprire ferite intime sull’onda di una trasposizione televisiva. Così, mentre nel resto dell’Isola prosegue il confronto su come il cinema e la televisione raccontano la Sardegna, la Gallura accompagna la messa in onda in punta di piedi custodendo nella sobria memoria collettiva una delle pagine più drammatiche degli anni Novanta.

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