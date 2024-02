Quali eventi seguire questo week end?

Il carnevale è alle porte e si sa, in Gallura è una ricorrenza molto sentita e partecipata. Proprio per questo motivo ci si prepara al meglio e si organizzano eventi preparatori che introducono la vera grande settimana carnevalesca.

Oggi e domani a Tempio sono previsti due eventi molto interessanti per gli appassionati di musica e soprattutto di bande musicali. Infatti, nel pomeriggio di oggi, 3 Febbraio è previsto un incontro tra le sei bande musicali: Banda Musicale Città di Tempio, Banda Musicale Michele Columbano Calangianus, Banda Musicale Euterpe di Villanova Monteleone, Banda Musicale Luigi Canepa di Sassari, Banda Musicale Ittirese, Banda Musicale Città di Ozieri e, come gruppo ospite gli “Sbandati Aggius”.

Domani, 4 febbraio invece, le bande in questione, partendo da vie differenti del centro storico alle ore 10:30, si incontreranno tutte in piazza XXV Aprile per esibirsi sul palco. Ma non è finita qui! Alle 17 tutte le bande insieme si cimenteranno in una grande parata formando una banda unica di circa duecento musicisti.

Per rimanere in tema musicale, si segnala inoltre, ad Olbia, un evento concertistico che si terrà domani alle ore 18 al MusMat. Il “Trio Goffriler” si esibirà con violino, violoncello e pianoforte.

Per gli amanti della natura e della quiete invece, domani 4 Febbraio è in programma una meravigliosa escursione a Luogosanto. La partenza è prevista dal Parco della Filetta, a circa 3 km dal centro, dove sarà possibile riempire le borracce con la buonissima acqua che sgorga dall’omonima fonte e si darà così via ad un lungo trekking della durata di circa sei ore. Sarà quindi una giornata perfetta per chi ama stare all’aria aperta a godersi le meraviglie della natura e della nostra storia passata. In questa escursione infatti è prevista non solo una lunga passeggiata ma anche tanta cultura: verrà infatti raccontata la storia dei santi Trano e Nicola, che furono ritrovati in quei luoghi. Il costo è di 30 euro a persona e le prenotazioni saranno chiuse nella giornata di oggi, 3 febbraio. Per chi fosse interessato il numero a cui fare riferimento è (+39) 3454485029. Amanti del trekking, vi conviene affrettarvi!

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui