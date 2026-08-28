L’ultimo weekend di agosto porta in Gallura un calendario ricco di appuntamenti per vivere gli ultimi giorni d’estate tra musica, cultura, tradizioni, buon cibo e spettacoli. Da Badesi a Golfo Aranci, passando per Luogosanto, Sant’Antonio di Gallura e Tempio Pausania, sono diverse le occasioni per trascorrere una serata all’insegna del divertimento o per dedicarsi a un appuntamento culturale.

Un fine settimana che accompagna il territorio verso la conclusione del mese di agosto, con feste popolari, appuntamenti letterari e iniziative capaci di valorizzare le tradizioni e l’identità della Gallura.

Libri al Tramonto chiude agosto con “La cena delle anime”

A Badesi l’estate si conclude nel segno della cultura con l’ultimo appuntamento di agosto della rassegna “Libri al Tramonto 2026”.

Venerdì 28 agosto, alle 20.30, la Piscina Comunale di Li Junchi ospiterà la presentazione di La cena delle anime, il romanzo di Maria Laura Berlinguer. L’autrice dialogherà con Davide Deiana e Valentina Caboni in una serata che unisce letteratura, incontro e atmosfera estiva.

La rassegna, promossa dal Comune di Badesi – Assessorato alla Cultura e Biblioteca Comunale G. Vasa, propone ancora una volta un modo originale di avvicinare il pubblico ai libri, portando la cultura fuori dagli spazi tradizionali e inserendola in luoghi caratteristici dell’estate.

📅 Venerdì 28 agosto 2026

📍 Piscina Comunale di Li Junchi – Badesi

⏰ Ore 20.30

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Torna il Palio della Stella, tra cavalli, tradizione e spettacolo

Sarà una delle serate più suggestive del weekend quella in programma a Golfo Aranci, dove sabato 29 agosto torna il “Palio della Stella – Città di Golfo Aranci”.

Sul Viale Lungomare, a partire dalle 21.30, cavalieri e amazzoni saranno protagonisti di una spettacolare giostra equestre storica presentata dall’Associazione Culturale “Lu Juali” di Luogosanto.

Abilità, precisione, costumi e atmosfere d’altri tempi accompagneranno una manifestazione che affonda le proprie radici nella tradizione e che ogni anno richiama pubblico e appassionati. Un appuntamento che trasforma il lungomare in un palcoscenico capace di raccontare storia e cultura attraverso lo spettacolo dei cavalli.

📅 Sabato 29 agosto 2026

📍 Viale Lungomare – Golfo Aranci

⏰ Ore 21.30

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Festa di Fine Estate, musica e colori in Piazza Incoronazione

A Luogosanto l’estate si prepara a salutare il pubblico con una grande serata dedicata alla musica, al divertimento e alla voglia di stare insieme.

Sabato 29 agosto, dalle 20.30, Piazza Incoronazione ospiterà la Festa di Fine Estate, con protagonista Follia 2000 – Women’s Edition, spettacolo musicale dedicato alle grandi hit e ai successi che hanno fatto ballare diverse generazioni.

A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà l’Holi Colors Festival, con la sua caratteristica esplosione di colori. Non mancherà inoltre la parte gastronomica, grazie allo stand della Pro Loco Luogosanto, dove sarà possibile trovare panini con salsiccia e pancetta, birra e cocktail.

Una festa pensata per chi vuole salutare agosto con musica, colori e tanta allegria nel cuore del paese.

📅 Sabato 29 agosto 2026

📍 Piazza Incoronazione – Luogosanto

⏰ Dalle ore 20.30

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Festa campestre a Majunili tra tradizione, cucina e musica

È una serata dal sapore autentico quella organizzata nella località Majunili, a Sant’Antonio di Gallura, dove sabato 29 agosto torna la Festa Campestre del Comitato San Francesco di Majunili.

L’appuntamento inizierà alle 19 con la Santa Messa, mentre dalle 20 spazio alla cena e ai balli. Il menù accompagnerà la serata con specialità come pasta ai frutti di mare, moscardini, seppie e patate alla diavola.

A completare l’appuntamento saranno le fisarmoniche di Danilo e Mirko Putzu, protagoniste della parte musicale. Una festa che conserva il valore della convivialità e delle tradizioni locali, ideale per trascorrere una serata estiva in compagnia, tra buon cibo, musica e atmosfera campestre.

📅 Sabato 29 agosto 2026

📍 Località Majunili – Sant’Antonio di Gallura

⏰ Ore 19.00 Santa Messa – dalle 20.00 cena e balli

🎶 Musica con Danilo e Mirko Putzu

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Mostre al Museo Organica: Coquelicot Mafille e Donatello Tore

Per chi nel weekend preferisce un appuntamento dedicato all’arte, a Tempio Pausania proseguono le esposizioni ospitate dal Museo Organica, nel suggestivo contesto del Bosco di Curadureddu.

Fino al 16 settembre sarà possibile visitare due percorsi espositivi: “Il tuo sogno nel mio sogno”, personale dell’artista italo-franco-danese Coquelicot Mafille, e “Bordi di mare”, mostra fotografica di Donatello Tore.

Due proposte differenti che mettono in relazione arte contemporanea, fotografia e paesaggio, offrendo l’occasione di vivere un’esperienza culturale immersa nella natura del territorio.

📅 Mostre visitabili fino al 16 settembre 2026

📍 Museo Organica – Tempio Pausania

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Sarà dunque un fine settimana ricco di proposte quello che accompagnerà la Gallura verso gli ultimi giorni di agosto. Tradizioni, musica, feste popolari, libri e arte raccontano ancora una volta la vivacità dei piccoli centri e delle località turistiche del territorio.

Dalle atmosfere della festa campestre di Majunili ai colori di Luogosanto, passando per il fascino del Palio della Stella di Golfo Aranci e per gli appuntamenti culturali di Badesi e Tempio, sono tante le occasioni per scegliere come trascorrere l’ultimo weekend del mese.

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